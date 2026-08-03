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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Birleşik Krallık ile kritik temas! Masada Gazze ve Ukrayna var!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Birleşik Krallık ile kritik temas! Masada Gazze ve Ukrayna var!

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Birleşik Krallık ile kritik temas! Masada Gazze ve Ukrayna var!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, yeni göreve atanan mevkidaşını tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu’daki durum ve Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

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