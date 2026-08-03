  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CNN manşete taşıdı: ABD ordusunda İran çaresizliği AK Parti mi, YP mi, CHP mi? Eyüpsultan'ın hangi partide kalacağı belli oldu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu Yoğun ilgiye bakanlık kayıtsız kalmadı: Bilim meraklısı gençlere burs ve bölüm desteği Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Taviz vermiyoruz Cihat Yaycı’dan Batı Trakya uyarısı Bakan Gürlek: 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı! Mahkeme durdurdu kan emici Ben-Gvir kudurdu Kanı bozukların yanında timsah masum kalır Enflasyon verileri sonrası Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar İran, ABD’den yapılan açıklamaları yalanladı Saldırılar sürdükçe müzakere olmaz!
Ekonomi Borsa İstanbul günü böyle tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,34 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybederek 13.410,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,34 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

 

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında diplomatik görüşmelerin yeniden başlayacağına yönelik beklentilerin Orta Doğu kaynaklı riskleri azaltmasıyla petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve tahvil faizlerindeki gerileme risk iştahını desteklerken, yatırımcıların odağında yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin endişeler ile yoğun bilanço gündeminin fiyatlamalar üzerindeki etkileri yer aldı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23