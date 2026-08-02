Meğer bağırsak dostu sadece bunlar! Soğan, yoğurt, keten tohumu destekler! Müthiş tavsiye

Sarımsak: Doğal prebiyotik içeriğiyle faydalı bakterilerin çoğalmasına katkı sağlayabiliyor. Soğan: Lif ve prebiyotik bileşenleri sayesinde sindirim sistemini destekleyen besinler arasında yer alıyor. Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi besinler yüksek lif içerikleriyle bağırsak sağlığını destekliyor. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı ve roka gibi sebzeler lif açısından zengin yapılarıyla sindirim sistemine katkı sunuyor. Keten tohumu: Lif ve sağlıklı yağ asitleri bakımından zengin olan bu tohumlar, düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini destekleyebiliyor. NOT: Uzmanlar, bağırsak sağlığını korumak için yalnızca belirli besinlere odaklanmanın yeterli olmadığını vurguluyor. Dengeli beslenmenin yanı sıra yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması da bağırsak florasının korunmasında önemli rol oynuyor.