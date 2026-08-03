Etimesgut halkı çakma komisere yüz vermedi! Etimesgut Belediyesi’nin önünde in cin top oynuyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve ekibi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken, Etimesgut halkının “Çakma komisere” destek vermediği görüldü.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun aralarında bulunduğu 40 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken Etimesgut Belediyesi önünde in cin top oynuyor.
BELEDİYE ÖNÜNE KİMSE GELMEDİ
Beşikçioğlu’nun aralarında bulunduğu 55 kişi, operasyonun ilk gününde gözaltına alınırken Etimesgut Belediyesi önüne az sayıda partili gelmişti. Belediye önüne kurulan 4 çadır boş kalırken, ilerleyen günlerde belediye önüne kimsenin gelmediği gözlendi. Böylece, Erdal Beşikçioğlu’na verilen destek, Belediye binasına asılan “Etimesgut iradesine sahip çıkıyor” yazılı dev pankart ile sınırlı kalmış oldu.
Siyaset
Etimesgut’tan İstanbul’a uzanan rüşvet hattı! Erdal Beşikçioğlu’ndan “iki otobüs parası” talebi
Gündem
Etimesgut Belediyesi'ndeki soruşturmada sıcak gelişme! Erdal Beşikçioğlu tutuklama talebiyle hakim karşısında!