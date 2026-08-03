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Gündem Etimesgut halkı çakma komisere yüz vermedi! Etimesgut Belediyesi’nin önünde in cin top oynuyor!
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Etimesgut halkı çakma komisere yüz vermedi! Etimesgut Belediyesi’nin önünde in cin top oynuyor!

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Etimesgut halkı çakma komisere yüz vermedi! Etimesgut Belediyesi’nin önünde in cin top oynuyor!

CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve ekibi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken, Etimesgut halkının “Çakma komisere” destek vermediği görüldü.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun aralarında bulunduğu 40 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken Etimesgut Belediyesi önünde in cin top oynuyor.

 

 

BELEDİYE ÖNÜNE KİMSE GELMEDİ

Beşikçioğlu’nun aralarında bulunduğu 55 kişi, operasyonun ilk gününde gözaltına alınırken Etimesgut Belediyesi önüne az sayıda partili gelmişti. Belediye önüne kurulan 4 çadır boş kalırken, ilerleyen günlerde belediye önüne kimsenin gelmediği gözlendi. Böylece, Erdal Beşikçioğlu’na verilen destek, Belediye binasına asılan “Etimesgut iradesine sahip çıkıyor” yazılı dev pankart ile sınırlı kalmış oldu.

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Yorumlar

Ahmet

Her türlü hırsızlık rüşvet irtikap vb.yapip sonra da millet iradesine sahip çıkıyor öyle mi ? Bu ne utanmazlik bu ne ahlaksızlık bu ne yüzsüzlük arkadaş.
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