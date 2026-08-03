CNN manşete taşıdı: ABD ordusunda İran çaresizliği

TAHSİN HAN

ABD ordusunun İran ile yürüttüğü çatışmada askeri seçeneklerin tükenme noktasına geldiği, ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) sızan sıra dışı bir e-posta ile ortaya çıktı.

İstihbarat biriminden üst düzey bir subayın askeri analistlere gönderdiği mesajda, “İran’a baskı uygulamak ve onu cezalandırmak için yeni, yaratıcı ve alışılmadık yollar arıyoruz” ifadeleri yer aldı. Askeri bürokraside eşine az rastlanan bu “kitle kaynaklı” beyin fırtınası, Donald Trump’ın Tahran’ı kendi şartlarında bir anlaşmaya zorlama konusunda ne kadar kısıtlı bir alana sıkıştığının açık bir göstergesi.

BOMBALAR YETERSİZ, KARA HAREKATI RİSKLİ

ABD haftalardır Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamak ve Tahran’ı müzakere masasına oturtmak amacıyla hava saldırıları düzenliyor. Ancak hava gücü tek başına sonuç vermekten uzak. Ordunun Pickaxe Dağı gibi kritik noktalardaki derin nükleer tesisleri hedef alma planları bulunsa da, uzmanlar en güçlü sığınak delici bombaların bile yerin altına gömülü bu yapıları imha edemeyeceğini belirtiyor.

Tesisleri tamamen yok etmenin tek yolu kara birliklerini sahaya sürmek. Fakat çatışmalarda şimdiden 18 ABD askerinin hayatını kaybetmesi ve Trump’ın tabanına verdiği “Sizi bitmeyen aptalca yabancı savaşlara göndermeyeceğim” sözü, bu seçeneği devasa bir siyasi riske dönüştürüyor.

İSTİHBARAT VE ORDU KARAMSAR

Hem CIA hem de Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), mevcut bombardıman tarzının İran’ın masadaki tavrını değiştirmeyeceğini değerlendiriyor. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine de “Hava gücünün de sınırları var” diyerek saldırıların tek başına zafer getirmeyeceğini kabul etti. Caine ayrıca, azalan hava savunma mühimmat stokları ve sivil altyapıların vurulması halinde yaşanacak yüksek sivil kayıpları konusunda yönetimi uyarıyor.

“HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ” VE SEMBOLİK ZAFER ARAYIŞI

Geleneksel askeri yolların tıkanması üzerine Washington, sembolik adımlara yönelmiş durumda. Kaynaklar, Trump’ın stratejik hedeflere ulaşamasa bile daha önce vurulan noktaları tekrar bombalayarak “havai fişek gösterisi” tadında bir prestij zaferi elde etmeyi ve savaştan çekilmeyi değerlendirdiğini belirtiyor.

SEÇENEKLER TÜKENDİ

Buna karşın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi gibi bölgesel aktörlerin araya girerek gerilimi azaltma çağrıları yapması ve Hürmüz Boğazı’ndaki kilitlenmenin sürmesi ABD’nin manevra alanını daraltıyor. CENTCOM yetkilisinin e-postada vurguladığı gibi: “Geleneksel seçenekler tükendiğinde, yaratıcı zihinlere ihtiyacınız olur.”