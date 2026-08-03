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Spor Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu
Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play off'taki muhtemel rakipleri kuranın ardından belli oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zarbze eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu'na yükselmesi halinde Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off'larda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

İlk maç 20 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

Siyah-beyazlılar, turu geçmesi halinde ilk maçı evinde rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk maç, 20 Ağustos, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

Temsilcimiz, ilk maçını Papara Park’ta, rövanş karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.

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