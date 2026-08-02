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Kalp krizinin iki dostu sadece bu meyve, daha büyük ilgi gördü! Büyük keşif: Değerli mineral türü keşfedildi..

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Kalp krizinin iki dostu sadece bu meyve, daha büyük ilgi gördü! Büyük keşif: Değerli mineral türü keşfedildi..

Son yıllarda market ve kurulan manav tezgahlarında daha sık görülmeye başlayan tropikal meyveler arasında iki meyve halk arasında büyük ilgi gördü. Kalp krizi ve damar esnekliğini önlemeye yardımcı oluyor. Değerli mineraller bulunan avokado ile ilgili bilim insanları, Nikaragua'da genetik olarak nadir görülen Daha önce bilinmeyen bir avokado türü keşfetti ve bir ilke imza attı...

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Foto - Kalp krizinin iki dostu sadece bu meyve, daha büyük ilgi gördü! Büyük keşif: Değerli mineral türü keşfedildi..

Bilim adamları, Nikaragua'da genetik olarak farklı avokado çeşitleri keşfettiler ve gıda güvenliğini ve iklim direncini güçlendirmek için yeni fırsatlar sunuyor. Illinois Teknoloji Üniversitesi Beslenme Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmaya göre; her gün düzenli olarak avokado ve mango tüketmek, damar esnekliğini ve kan akışını önemli ölçüde destekliyor.

#2
Foto - Kalp krizinin iki dostu sadece bu meyve, daha büyük ilgi gördü! Büyük keşif: Değerli mineral türü keşfedildi..

Araştırmacılar, yabani çeşitlerin daha çeşitli, besleyici mahsulleri desteklerken ticari avokadoları hastalıklardan korumaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bulgular ayrıca eski insan göçünün 5.000 yıldan daha uzun bir süre önce avokado çeşitliliğini şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Son yıllarda market ve kurulan manavlarda halk daha sık satın almaya başladığı mango, tropikal meyveler arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri haline geldi.

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Foto - Kalp krizinin iki dostu sadece bu meyve, daha büyük ilgi gördü! Büyük keşif: Değerli mineral türü keşfedildi..

Araştırmacılar, 32'si Nikaragua'dan da dahil olmak üzere 47 yerli avokado ırkının DNA'sını analiz ettiler ve birçoğunun kök çürümesine doğal olarak dirençli olduğunu ve daha sıcak, daha ıslak iklimlere adapte olduğunu buldular. Bilim adamları, bu genetik çeşitliliğin korunmasının, büyük ölçüde dünya çapında yetiştirilen tek Hass çeşidine dayanan küresel avokado endüstrisini koruyabileceğine inanıyor. Prediyabet hastalarında Damar Esnekliği rtış Gösterdi Amerikan Kalp Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Heart Association) yayımlanan araştırmada, prediyabet (gizli şeker) tanısı konmuş 82 yetişkin 8 hafta boyunca takip edildi. Katılımcıların bir bölümüne her gün birer porsiyon (fincan) taze mango ve avokado verilirken, kontrol grubuna aynı kaloriye sahip farklı gıdalar sunuldu. Süreç sonunda yapılan ölçümlerde, mango ve avokado tüketen grupta kan damarlarının genişleme kapasitesini gösteren Akışa Bağlı Dilatasyon (FMD) oranında %1'lik net bir iyileşme kaydedildi. Hayati Detay: Uzmanlar, damar esnekliğindeki (FMD) her %1'lik artışın, felç (inme) ve kalp krizi gibi hayati risk taşıyan kardiyovasküler olayların görülme oranını yaklaşık azalttığına dikkat çekiyor.

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Foto - Kalp krizinin iki dostu sadece bu meyve, daha büyük ilgi gördü! Büyük keşif: Değerli mineral türü keşfedildi..

Sıcak hava dalgası, kalp ve damar hastalıklarını tetiklerken C Vitamini, Potasyum Ve Sağlıklı Yağların Güç Birliği Çalışmayı yöneten Prof. Dr. Britt Burton-Freeman, insanların radikal diyet değişikliklerinden çekindiğini vurgulayarak, "Bu çalışma, beslenmede atılacak küçük ve basit adımların bile doğrudan pozitif sonuçlar verebileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca düzenli avokado ve mango tüketen erkek katılımcılarda diyastolik kan basıncında (küçük tansiyon) düşüş gözlemlendi. İki meyvenin sunduğu bu sinerjik faydanın arkasında yatan temel unsurlar ise şöyle sıralandı: Emilimi Artıran Yağlar: Avokadoda bulunan tekli doymamış sağlıklı yağlar, mangodaki fitokimyasalların ve antioksidanların vücut tarafından emilimini kolaylaştırıyor. Zengin Besin Profili: Her iki meyve de kan damarlarının iç tabakasını koruyan C vitamini, lif ve potasyum bakımından oldukça zengin. Günlük Beslenmeye Nasıl Dahil Edilebilir? Beslenme uzmanları ve kardiyologlar, belirli bir gıdayı "mucizevi süper besin" ilan etmek yerine çeşitliliği artırmanın önemine değiniyor. Mango ve avokado ikilisini günlük öğünlerinize kolayca eklemek için şu pratik yöntemler öneriliyor: Sabah kahvaltılarında yumurtanın yanında taze dilimler halinde tüketmek, Yoğurt, smoothie veya salatalara doğrayarak lezzet katmak, Yöresel soslar ve salsalar hazırlayarak ana yemeklerin yanında sunmak.

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