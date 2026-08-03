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Gündem Göçmen kaçakçılarına büyük darbe
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Göçmen kaçakçılarına büyük darbe

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Göçmen kaçakçılarına büyük darbe

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre jandarma birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 33 göçmen kaçakçısı enselendi.

İçişleri Bakanlığı, "31 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden; 21'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları, asayiş, otoyol ve komando timlerince 31 ilde karadan operasyonlar yapıldığı ifade edildi.

 

Operasyonlar sonucu yakalanan 33 şüpheliden 21'inin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 12'sinin hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 83 araç ile 11 bot ve bot motorunun da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi, insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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