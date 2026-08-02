Hangi magnezyum daha etkili? Magnezyum eksikliğinde en sık görülen belirtileri neler?

Haberler Mor Papatya Beslenme ve Sağlık Magnezyum eksikliğinde en sık görülen belirtiler belli oldu 2 Ağustos 2026 Pazar 12:01 | Son Güncelleme: 2 Ağustos 2026 Pazar 12:01 Magnezyum eksikliğinde en sık görülen belirtiler belli oldu magnezyum magnezyum eksikliği belirtiler fotoğrafları resimleri Haberi Paylaş: ABONE OL AA yazdır SAMET KAPLAN Vücutta yüzlerce biyokimyasal süreçte görev alan magnezyum, kas ve sinir sisteminden enerji üretimine kadar birçok önemli fonksiyonda rol oynuyor. Yetersiz magnezyum alımı ise zamanla çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor. İşte detaylar… Magnezyum, kemik sağlığından kalp ritminin düzenlenmesine kadar birçok hayati görevin sürdürülmesinde etkili mineraller arasında yer alıyor. Dengesiz beslenme, bazı kronik hastalıklar ve yetersiz mineral alımı nedeniyle gelişebilen magnezyum eksikliği, başlangıçta fark edilmesi zor belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Uzmanlara göre magnezyum eksikliği uzun süre devam ettiğinde kas, sinir ve kalp fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle belirtilerin göz ardı edilmemesi ve şikâyetlerin sürmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor. Kesin tanı ise hekim değerlendirmesi ve gerekli laboratuvar testleriyle konuluyor.