Hangi magnezyum daha etkili? Magnezyum eksikliğinde en sık görülen belirtileri neler?
Vücutta yüzlerce biyokimyasal süreçte görev alan magnezyum, kas ve sinir sisteminden enerji üretimine kadar birçok önemli fonksiyonda rol oynuyor. Magnezyum eksikliği, fark edilmesi zor belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Yetersiz magnezyum alımı ise zamanla çeşitli belirtilerle kendini gösterebiliyor. Magnezyum, hangi besinlerde bulunur? Hangi magnezyum konusunda hangisi daha etkili? Merak edilip araştırılıyor. Peki, ne kullanılır?