“Acı tatlı festival”

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 7. Ürünlü Biber Festivali’nde acısından tatlısına biberli lezzetler yarıştı. En iyi biber yetiştiricisinin de ödüllendirildiği festivalde Başkan Turgay Erdem, “Ürünlü, Bursa genelinde, biberde ve biber fidesinde güvenilirlik ve bir marka değeri oluşturmuş durumda” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin üreticiyi desteklemek maksadıyla gerçekleştirdiği Ürünlü Biber Festivali ilgi gördü. Ürünlü Meydanı’nda yapılan festivale Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Prof. Dr. Yüksel Özkan, meclisi üyeleri, başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Zafer Yıldız ve muhtarlar katıldı.Yedincisi düzenlenen festivalde, acısından tatlısına biberli lezzetler yarışırken, en iyi biber yetiştiricileri de ödüllendirildi.

Etkinlik kapsamında, Ürünlü’de bulunan Nilüfer Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda çeşit denemeleri yapılan ürünler de sergilenerek, vatandaşlar ekolojik tarım hakkında bilgilendirildi. Çocuklara yönelik, saksı yapımı ve çiçek ekim atölyelerinin de yapıldığı festivalde, çocuklar keyifli anlar yaşadı.

“Ürünlü biberini Türkiye’ye tanıtacağız”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Turgay Erdem, giderek azalan üretimleri eski yıllarda olduğu gibi artırmak ve çiftçiye destek olmak istediklerini belirtti. Ürünlü Mahallesi’nin Bursa genelinde biberde ve biber fidesinde güvenilirlik ve marka değeri oluşturduğunun altını çizen Başkan Turgay Erdem, “Bu değeri bütün Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz” dedi.

Ürünlü’de çiftçilerin biberin yanı sıra buğday, arpa, mısır ve yulaf gibi tahıllar, yonca ve fiğ gibi yem bitkileri de yetiştirdiğini vurgulayan Turgay Erdem, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin de olduğunu ifade etti. Başkan Turgay Erdem, “Ürünlü halkı, burada ürettiği ürünlerle kenti besliyor” diye konuştu.

Ürünlü’de bulunan Nilüfer Küçük Ölçekli Kent Bostanları’na da işaret eden Başkan Turgay Erdem, burada ekolojik tarım koşullarında öncü ve örnek olacak çalışmalar gerçekleştirerek, biber çeşitlerinde üretim denemeleri yapıldığı hatırlattı. Nilüfer Belediyesi olarak çiftçiye, ürün çeşitliliği konusunda örnek olmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Erdem, çalışmaların yeni dönemde artarak süreceğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 7. Ürünlü Biber Festivali’ne katkı veren herkese, jüri üyelerine ve yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Festivalde, Bursa Üretici Köylüler Kooperatifi Birliği Başkanı Reşat Akyel de, üreticiye verdiği desteklerden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür ederek plaket verdi.

Özkan’dan biberli tarifler

Bursa’nın dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 7. Ürünlü Biber Festivali’nde, Milletvekili Yüksel Özkan, Şef Emre İdrisoğlu ile birlikte biberli yemek ve tatlı yaparak, tariflerini paylaştı.

Festivalin en çok ilgi gören anlarından biri de acı biber yeme yarışması oldu. Yarışmaya katılanlar acı biberleri en kısa sürede bitirmek için ter dökerken, alanı dolduran vatandaşlar da meraklı gözlerle yarışmacıları izledi. Biberleri en kısa sürede bitiren Levent Balaban, ödülün sahibi oldu.

Jüri karar vermekte zorlandı

Yemeğinden tatlısına biberli lezzetlerin yarıştığı 7. Ürünlü Biber Festivali’nde, jüri üyeleri en lezzetli biber yemeklerini seçmekte zorlandı. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucu köz biber yatağında Antep fıstıklı kuzu pirzola yemeğiyle Esra Yaldız birinci olurken, biber krepli hacı sarığı, biberli köfte kapama ve biberli etimek tatlısıyla Emine Dikme ikinci, yağ biberinde tavuklu biber dolması ve mantar soslu biber rulo yemeğiyle Seval Kızmaz da üçüncü olmaya hak kazandı.

“En iyi biber yetiştiricisi” yarışmasına da bu yıl 8 kişi katıldı. Fikri Atan’ın bahçesinin birinci seçildiği yarışmada, Canip Uçan’ın bahçesi ikinci, Sedat Çakır’ın bahçesi de üçüncülüğe değer görüldü.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, gösterisiyle festivale renk kattı. 7. Ürünlü Biber Festivali’nin finalini, Bursa’nın sevilen şarkıcılarından Kübra Lana yaptı. Festivalde sahne alan Kübra Lana, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduranları coşturdu.