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Yerel Acı olay! 6 yaşındaki çocuk yangında öldü
Yerel

Acı olay! 6 yaşındaki çocuk yangında öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-07 18:50:00 -
Acı olay! 6 yaşındaki çocuk yangında öldü

Mersin’in Silifke ilçesinde hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


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