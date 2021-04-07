  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Acı haber, şehidin baba ocağına ulaştı
Gündem

Acı haber, şehidin baba ocağına ulaştı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:17:00 -
Acı haber, şehidin baba ocağına ulaştı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı. Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Eve Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Çakır'ın ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Çakır'ın evinin Balıkesir'de olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de flaş gelişme! O dizi final kararı aldı
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de flaş gelişme! O dizi final kararı aldı

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi fenomen dizilerin ekranlara geldiği TRT1'de bir dizi için final karar..
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı
Siyaset

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!
Dünya

Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!

Doğu Türkistan'da binlerce Türk'ü toplama kamplarına gönderen ve dünyanın tepkisini çeken Çin yönetimi, İYİ Parti lideri Akşener ve Ankara B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay