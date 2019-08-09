Acemi kasaplara uyarı

Kurban Bayramı yaklaşıyor ve uzmanlar, vatandaşları kurban kesiminde kendilerini yaralamamaları ve yaralanmaları durumundaysa ilk müdahaleyi ne şekilde yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Özel Hayat Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tevfik Öncan, Kurban Bayramı öncesi kurban kesimlerini kendileri yapacak olan vatandaşları, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“El sık kullanılan organ”

Elin; en sık kullanılan organlardan biri olduğuna dikkat çeken Dr. Öncan, “Kurban Bayramı özellikle bıçak gibi keskin aletlerin sık kullanıldığı bir bayramdır; el yaralanmaması oluşmaması için bıçak kullanırken çok dikkatli olunması gerekir ve küçük bir yaralanma dahi olsa bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir” dedi.

Pek çok kişinin, eliyle ilgili çarpma, vurma, ezilme, kesik, sıyrık gibi yaralanmaları tecrübe etmiş olabileceğine dikkat çeken Dr. Tevfik Öncan, “En küçük objeleri bile algılamamızı sağlayan hassas bir duyu organı olarak işlev görür. Parmak uçlarında bulunan derideki yoğun sinir uçları sayesinde bu görevi yerine getirir. El; aynı zamanda kendimizi ifade ettiğimiz ve etrafımızı değiştirebildiğimiz en fonksiyonel organımızdır. Günlük ihtiyaçlarımız dışında sanatsal faaliyetler ve iş hayatımız için vazgeçilmez bir organımızdır. En çok kullanılan organımız olduğu için en çok yaralanan organımız da ellerimizdir” dedi.

“Acil servise başvuruda ilk sırada geliyor”

El yaralanmalarının; acil servise başvuran travmaların başında geldiğinin altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tevfik Öncan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basit pansuman gerektirebilen yaralanmalar olabileceği gibi deformite, fonksiyon ve uzuv kaybı ile sonuçlanabilecek yaralanmalar da görülebilmektedir. Bu yaralanmalar nadiren hayatı tehdit eder, ancak bir sakatlıkla sonuçlanıp maddi kayıplara neden olabilir. El, çok kompleks bir fonksiyonel birim olduğundan; çok küçük bir yaralanmadan sonra bile - bir bağ ya da tendonun yaralanması ile - fonksiyonel kayıpla sonuçlanacak bir hasar oluşmuş olabilir. Bu nedenle el deki yaralanmanın boyutundan daha çok hangi yapıları etkilediği önemlidir. Bazen çok büyük görünen bir yaralanma acil serviste pansuman veya dikişle tedavi edilebilirken, ele sivri bir cismin batıp tendonu kopartması sonucu hastanın ameliyathanede müdahale edilmesi gereken - tedavi edilmezse sakatlıkla sonuçlanabilecek bir yaralanma oluşabilir. El yaralanmaları bu nedenle acilde ilk muayenesi sırasında çok iyi bir şekilde değerlendirilmelidir."