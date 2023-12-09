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Kadın - Aile Aç karnına pekmeze limon sıkıp yemenin etkisine şaşıracaksınız! Hastalıkları bıçak gibi kesiyor, adeta sağlık fışkırıyor...
Kadın - Aile

Aç karnına pekmeze limon sıkıp yemenin etkisine şaşıracaksınız! Hastalıkları bıçak gibi kesiyor, adeta sağlık fışkırıyor...

Yeniakit Publisher
2023-12-09 23:46:00 - 2023-12-10 00:29:21
Aç karnına pekmeze limon sıkıp yemenin etkisine şaşıracaksınız! Hastalıkları bıçak gibi kesiyor, adeta sağlık fışkırıyor...

Demir eksikliği çoğu kişinin karşılaştığı bir durum. Çevrenize baktığınız zaman da bunu net bir şekilde görebilmeniz mümkün olabiliyor. Solgun yanaklar, renksiz donuk bir ten…

Tıbbi anlamdaki belirtileri ise halsizlik, çabuk yorulma iştahsızlık, nefes darlığı baş ağrısı, kolay üşüme, çarpıntı, hafıza ve dikkat azalması, tırnakların kolay kırılması, saç dökülmesi.
Basit bir durum gibi görünse de kişiyi gerçekten rahatsız edebiliyor.

İlaç tedavisi görülüp düzelse de beslenmeye dikkat edilmediğinde (altında başka sağlık nedenleri de olabilir tabi ki) tekrarlayabiliyor. Aslında sağlıklı bir yaşam için, dengeli ve yeterli beslenme gereken en temel unsur olduğu herkesçe bilinen bir şey.

İlaç tedavisinde bazı zamanlar yan etkileri olabiliyor. Ve bu durumda gerçekten iyi bir zamanda yetişen güzel bir bilgiyle karşılaştım ve faydasını gerçekten göreceksiniz.

Kırmızı et, soya fasulyesi,kuru kayısı, kuru üzüm,kuru incir, yeşil yapraklı sebzeler gibi demir içeren besinler dışında, bu vitamin açısından zengin olan bir diğer hazine ise pekmez.

Fakat her pekmez değil, üzüm pekmezi!!! Eğer ilaç tedavisi dışında doğal yoldan da takviye veya demir alımı yapmak istiyorsanız. Söyleyeceğim karışım gerçekten sihirli bir şey gibi..
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Kesinlikle aç karnına olunduğunda tüketilmeli; limon + üzüm pekmezi!

Mesela çocuklar pekmezi pek sevmez yemek istemezler ancak bir bardak ev yapımı doğal limonata veya portakal suyu içerisine 2- 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi ile tüketmelerini sağlayabilirsiniz.

Neden portakal veya limon, çünkü C vitamini demir emilimini kolaylaştırıyor. Ayrıca demir vitamininde düşüklük yaşanıyorsa bu kişilerin çay, kola, kahve gibi içeceklerden uzak durmaları da gerekiyor.

Aç karnına olarak portakal + üzüm pekmezi karışımı içildikten sonra çay veya süt içilmesi de demirin emilimini engelleyeceğinden önerilmeyen bir durum.

Çay ise gerek bu karışım gerekse diğer besinler ardından alındığında ne şekilde olursa olsun demire olumsuz bir etkide. O nedenle kahvaltılarda ve yemeklerden hemen sonra içilen çaydan uzak durmak yararlı olacaktır.

Ve bir diğer önemli nokta ise, portakal suyunun hemen tüketilmesi gerektiği, o sebepledir ki pekmezli portakal suyunu hazırladığınızda hemen için.

Tam Bir Demir Deposu ve Kansızlık İçin

Pet şişe içerisine 2 kaşık doğal pekmez ve yarım limon sıkın. Üzerini içme suyuyla tamamlayın. İyice karıştırdıktan sonra aç karnına için. Mükemmel bir etki gösteriyor. C vitamini pekmezin faydasını neredeyse 10 katına çıkartıyor.

Ayrıca bunu yeşil biber ile de yapabilirsiniz. Çünkü yeşil biber de mükemmel bir c vitamini kaynağıdır. Sabah kahvaltıda pekmezin yanında 2-3 adet yeşil biber yiyebilirsiniz.

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