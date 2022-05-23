Abu Dabi’de patlama! Ölü ve yaralılar var
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yer alan bir restoranda tüpün neden olduğu bir patlama ve ardından yangın meydana geldi. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yer alan Khalidiya’da bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Patlamanın ardından yangın çıktı
Patlamaya bir tüpün neden olduğu ve patlamanın ardından restoranda yangın çıktığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, restoranda ve çevresindeki iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Restoranın yakınındaki 4 bina ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.