  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Abu Dabi’de patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Abu Dabi’de patlama! Ölü ve yaralılar var

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yer alan bir restoranda tüpün neden olduğu bir patlama ve ardından yangın meydana geldi. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 19:12:00 -
Abu Dabi’de patlama! Ölü ve yaralılar var

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yer alan Khalidiya’da bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın ardından yangın çıktı

Patlamaya bir tüpün neden olduğu ve patlamanın ardından restoranda yangın çıktığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, restoranda ve çevresindeki iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Restoranın yakınındaki 4 bina ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay