Aboubakar'ın menajeri konuştu! Süper Lig kulübüyle görüşeceğiz...

Süper Lig devi Beşiktaş'a iki defa gelen ve iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Vincent Aboubakar'ın adı, bir süredir transfer için Fenerbahçe ile anılıyordu. Kamerun Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile adından söz ettiren yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi, sarı - lacivertlilerle görüşeceğini açıkladı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Vincent Aboubakar ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Katar'da düzenlenen turnuvada Kamerun Milli Takımı ile boy gösteren ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren ve Avrupa'ya geri dönmek isteyen golcü oyuncu ile ilgili ilk olarak Beşiktaş'ın adı ortaya atılmıştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından veto edilen transfer sonrasında Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürülmüştü.

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun geri dönüşünün uzun sürecek olması sebebiyle forvet takviyesi yapmak isteyen sarı - lacivertlilerle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi, "Vincent için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ve Rayo Vallecano ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftarları heyecan sararken, sarı - lacivertlilerin bir yandan da Al Nassr ile pazarlık masasında olduğu aktarıldı.

Bu sezon milli takım da dahil 18 resmi maça çıkan Aboubakar, 12 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.