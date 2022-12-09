Aboubakar'da son karar verilecek!

Fenerbahçe'de Pedro'nun sakatlığının ardından Aboubakar transferi gündeme gelirken, yıldız futbolcu için son kararı Başkan Ali Koç'un vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sahalara ne zaman döneceği henüz kesinleşmedi. Sezonu kapatması halinde Jesus'un ocakta bir forvet isteyebileceği belirtiliyor.

Katar'daki performansı sonrası Vincent Aboubakar sarı-lacivertli takımın yeniden gündemine girdi. Ancak 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın maliyeti+yüksek maaşı Fenerbahçe yönetimini korkutuyor. Bu konuda son kararı başkan Ali Koç verecek. Keseyi açarsa Aboubakar için bir hamle gelebilir.

Dünya Kupası'nda göz doldurdu

Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile başarılı bir performans ortaya koydu.

Brezilya'ya karşı galibiyet golü de dahil olmak üzere 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakar, kupada giydiği formayı kendisi için çok özel olan birine armağan etme kararı aldı.