Aboubakar konusunda sıcak gelişme! Sözleşmesini yırttı...

Adı Fenerbahçe ile de anılan Aboubakar için Beşiktaş girişimlerini hızlandırdı. Al-Nassr ile sözleşmesini bir türlü feshedemeyen yıldız oyuncunun sabrı tükendi. Dün gece kulübüyle yaptığı son görüşmeden sonra sinirler bir hayli gerildi. Bir an önce Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık isteyen Aboubakar, sözleşmesini tanımadığını ve tabiri caizse yırtıp attığını yetkililere iletti.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde mutlu sona ulaştı. Weghorst'u Manchester United'a gönderen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun boşluğunu bir diğer yıldız Aboubakar ile doldurdu.

Dün akşam Al Nassr yetkilileri ile görüşen Aboubakar, sözleşmeyi tanımadığını ve yırtıp attığını dile getirdi. Beşiktaş'a gitmek için her yolu deneyen Aboubakar sonunda mutlu sona ulaştı ve Al Nassr ile sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'a 2 kez gelen Aboubakar, geldiği 2 yılda da Türkiye'de şampiyonluk yaşadı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesin beklenen Kamerunlu golcü, siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.