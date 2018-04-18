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AB'nin skandal raporu CHP'yi mutlu etti

Her olumsuzluğun sebebini AK Parti'ye bağlayan CHP yine şaşırtmadı. AB'nin Türkiye hakkında yayınladığı raporu yorumlayan CHP'li Öztürk Yılmaz, raporun faturasını hükümete keserek AB'nin ekmeğine yağ sürdü.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:48
AB'nin skandal raporu CHP'yi mutlu etti

Avrupa Birliği, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin AB'den dev adımlarla uzaklaştığı ifade edildi.

Türkiye hakkında hazırlanan en küstah rapor özelliğini taşıyan kağıt parçalarına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.

Bakan, raporda halkın iradesine saygısızlık ediliğini vurguladı.

CHP: EN SERT RAPOR

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporun Türkiye için bir son olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "AB müzakere sürecinin başladığından bu yana en sert rapor. Bu rapor, bu hükümetle bir şey olmayacağına ilişkin rapordur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:48
  1. CHP
  2. AB'nin Türkiye raporunu kabullendi
  3. öztürk yılmaz
  4. ab
  5. ömer çelik

YORUM YAZ

  • RuhiRuhi16 dk önce
    chp ye oy verenlerin vatan sevgisinden şüphe ederim hiç öyle atatürkün partisi felan deye gelmeyin bana
  • yusufyusuf2 sa önce
    su nursuzu gordugumde mıdem bulanıyor artık rıca edıyorum resımlerını ve hatta haberlerını bıle cıddıye alıp sıteye tasımayın bunlar yuzunden pusulam sastı arkadas
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