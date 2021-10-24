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Spor A.Bilbao, Villarreal'i mağlup etti!
Spor

A.Bilbao, Villarreal'i mağlup etti!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında zorlu maçta Athletic Bilbao, Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 04:30:00 - 2021-10-24 05:03:28
A.Bilbao, Villarreal'i mağlup etti!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Athletic Bilbao, Villarreal'i 2-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin gollerini 14. dakikada Raul Garcia ve 77. dakikada penaltıdan Iker Muniain kaydetti. Villarreal'in tek golünü ise 32. dakiada Francis Coquelin attı.

İki takım arasında oynanan son maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

La Liga'da geçen hafta Athletic Bilbao, Alaves'i 1-0 mağlup etmişti. Villarreal ise evinde Osasuna'ya 2-1 yenilmişti.

La Liga'da 9 maç sonunda Athletic Bilbao'nun 16, Villarreal'in 11 puanı bulunuyor.

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