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Gündem Abi kardeş ikisi de muhtar seçildi
Gündem

Abi kardeş ikisi de muhtar seçildi

Yeniakit Publisher
2024-04-08 13:54:00 -
Abi kardeş ikisi de muhtar seçildi

Samsun’un Havza ilçesinde iki kardeşten biri doğduğu mahallede 3 dönem, diğer kardeş ise doğduğu mahallede yeni muhtar seçildi.

Havzalı Demiral kardeşlerden 50 yaşındaki Recep Demiral doğduğu ve yaşadığı Yaylaçatı Mahallesi’nde üçüncü dönem muhtar olarak seçildi. Kardeşlerden 40 yaşındaki Osman Demiral ise 20 yıl önce yerleştiği Havza ilçe merkez mahallelerinden 19 Mayıs Mahallesi’nde muhtar oldu.

Yaylaçatı Muhtarı Recep Demiral kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Komşularımızdan Allah razı olsun. Üçüncü dönemde de bana güvenerek yeniden muhtar olarak seçtiler. Biz de bu güveni boşa çıkarmayacağız. Kardeşim de ilçe merkezinde yaşadığı mahallede bu yıl ilk kez muhtar olarak seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Her konunda kardeşimin yanında ve yardımcıyım” dedi.

19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Osman Demiral ise ilk kez muhtar olarak seçildiğini ve mahallesine hizmet edecek olduğundan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, “Rabb’im nasip etti, 20 yıl önce taşındığım mahalleme muhtar oldum. Ağabeyim 10 yıldır doğup büyüdüğümüz Yaylaçatı Mahallesi Muhtarı ve bu sene 3. kez muhtar olarak seçildi. Çıkmış olduğum bu yolda mahalleme hizmet ederken ağabeyimin bilgi ve tecrübeleri bana yardımcı olacak” diye konuştu.

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