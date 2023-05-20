ABD’yi terk etme kararı aldılar! İşte gidecekleri yeni ülke

Avrupa’nın en büyük varlık yönetimi şirketi Amundi, varlık tahsisini ABD’den Çin’e kaydırıyor. Financial Times’ta yer alan habere göre, Amundi Yatırım Sorumlusu Vincent Mortier, Çin’in daha parlak ekonomik görünüme, daha yüksek değerlemelere ve daha ılımlı bir enflasyon beklentisine sahip olduğunu kaydetti.

Vincent Mortier, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıl büyümeyeceğini, ancak Çin, Hindistan ve Endonezya ekonomilerinin yüzde 5 ila 6 büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Mortier, Amundi’nin geçen yıl Çin ve Hindistan’a varlık tahsisini kademeli olarak artırdığını, 2023 yılında bu durumu hızlandırdığını hatırlattı.

ABD piyasasına da değinen Vincent Mortier, ABD piyasasındaki fiyatlandırmanın daha düşük enflasyon, faiz indirimleri, daha yüksek şirket kârları ve ekonomide yumuşak iniş gibi beklentileri gösterdiğini, ancak bu beklentilerin gerçekleşme olasılığının giderek düştüğünü söyledi. Merkezi Paris’te bulunan Amundi, 2,1 trilyon avroluk varlık yönetimi ölçeğiyle Avrupa’nın en büyük varlık yönetimi şirketi konumunda.