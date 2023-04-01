ABD'yi şiddetli fırtına yıktı geçti

Olağanüstü hal ilan eden ve fırtınanın etkili olduğu bölgelere 100 Ulusal Muhafız gönderen Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Wayne kasabasında iki kişinin öldüğünü söyledi.

Ağır hasar gören Arkansas eyâletinin başkenti Little Rock'ın bulunduğu Pulaski ilçesinde yetkililer, AFP'ye bir kişinin öldüğünü doğruladı. Little Rock Belediye Başkanı Frank Scott, "Yaklaşık 30 kişi hastanelere kaldırıldı" dedi.

Kasırga arabaları devirdi ve ağaçları kökünden söktü. Yerel muhabir Lara Farrar, AFP'ye yaptığı açıklamada, Little Rock'taki yıkım karşısında 'şoke olduğunu' söyledi. Farrar, bazı evlerin tamamen yıkıldığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 500 metrelik bir moloz alanına işaret ederek, "Mahalle tamamen yıkılmış durumda" dedi.

Ülkenin kuzeyinde, Chicago'nun batısındaki küçük Belvedere kasabasında ise şiddetli fırtına konser sırasında salonun çatısının bir kısmının çökmesine neden oldu.

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Yerel gazeteler olay yerine çok sayıda ambulans gönderildiğini bildirdi.

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