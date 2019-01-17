ABD'yi sallayan manşet: Trump istifa edip kaçtı

Dünyanın en değerli şirketi Amazon'un yanısıra Washington Post gazetesinin de patronu olan Jeff Bezos ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki medya savaşına tuz biber eken bir gelişme yaşandı. Başkent Washington DC'de Trump'ı istifa etmiş çekip giderken gösteren sahte Washington Post nüshaları dağıtıldı.

Yalan haberde 'eşi benzeri görülmemiş' bir doruk yakalayan sahte Washington Post nüshasında, 'emsalsiz' anlamına gelen 'unprecedented' sözünü çağrıştırır şekilde 8 sütuna manşet büyük harflerle 'unpresidented' yani 'başkansız' yazıyor.

Aslında onun bile mucidi Trump. Kendisi Kasım 2016 başkanlık seçimlerinin ardından Çin'i kınamak için attığı bir tweette 'emsalsiz' (unprecedented) bir eylem yazacağına her zamanki dil sürçmesiyle 'başkansız' (unpresidented) bir eylem diye tarihe not düşmüştü.

'Trump gider, dünya bayram eder'

'Başkansız' manşetinin altındaki mesaj ise şüpheye yer bırakmayacak kadar açık:

"Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk etmesiyle kriz sona erdi."

"Trump dönemi sona ererken dünya çapında kutlamalar patlak verdi."

"Karanlık dönemin sonlanmasıyla küresel çapta rahat bir nefes alındı."

'Kadınların başını çektiği protestolar eşliğinde'

Washington Post üslubunu tıpa tıp taklik eden sahte nüsha, 'Beyaz Saray'daki dört danışmana dayanarak, kadınların başını çektiği yoğun protestolar ve sivil itaatsizlik karşısında, Trump'ın sabaha karşı 0315'te kimseye haber vermeden Batı Kanadı'ndan çıktığını ve bir arabayla Beyaz Saray'dan ayrıldığını' kaydediyor.

Trump, geride tek bir mesaj bırakmış: Bir peçeteye aceleyle çiziktirdiği "Bütün suç sahtekar Hillary, Hfior ve yalan haber medyasının" diye...

Başkanlık seçimind eyendiği Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'dan 'sahtekar Hillary' diye söz etmeyi slogan haline getirmiş Trump'ın özgün uyduruk kelimelerini es geçmemek için de 'Hfior' zuhur ediyor.

Ancak ABD'yi rehin alan Rusofobiye teslim olan yalan habercilik, işi 'Trump'ın helikopterle Kırım'ın Yalta kentine kaçmış olabileceğini' duyurmaya kadar vardırıyor.

'1 Mayıs Devrimi' iması

'The Yes Men' adındaki kar amacı gütmeyen bir gruba bağlı aktivistlerin Beyaz Saray yakınlarında elden dağıttığı sahte Washington Post'ta 1 Mayıs 2019 tarihi var.

Gerçek gazete uyardı: Bunlar gerçek nüsha değil

Nüshaları alıp sahteciliği fark eden okurların alarma geçmesiyle 'başkansız gazeteler' ABD'de gündemin başına oturdu. Grup, sahte nüshayı, my-washingtonpost.com/ ve democracyawakensinaction.org. adreslerinden de yayına soktu. Birçok kişiye de [email protected] adresinden e-posta atarak ulaştı.

Washington Post hemen uyarı tweeti attı:

"DC merkezde The Washington Post'un sahte nüshaları dağıtılmaktadır. The Post’u taklit etmeye çalışan bir websitesi de saptadık. Bunlar Post ürünleri değildir. Olayı araştırıyoruz."

"Hiçbir abartılı, zoraki yanı yok"

Yalan haberi kaleme alanlardan biriymiş gibi görünen Onnesha Roychoudhuri, "Bu gazetenin anlattığı hikaye, içinde bulunduğumuz gerçeklikten çok daha mantıklı. Hiçbir abartılı, zoraki yanı yok" dedi.

L.A. Kauffman da "Zaten emsalsiz boyutta protesto ve direnişe tanıklık ediyoruz. Şimdi kendimize sormamız lazım: Bundan sonra ne olacak? Bu gazete, bize demokrasimizi geri kazanmamıza yardım edecek bir taslak sunuyor" diye ekledi.

'Cumhuriyetçilere zulüm'

Ancak Trump'ın istifasını, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin ederek görevi devralması izlediğinden, kurtuluşa nasıl varılacağı anlaşılamıyor. Üstelik yalan haber, Beyaz Saray yetkililere ve Cumhuriyetçi Partili siyasilere sürekli tacizle hayatın dar getirilmesi gibi tartışmalı fanteziler de içeriyor.

'Ayırt etmek zor'

Twitter'da silah yanlısı kullanıcılardan biri, sahte nüshanın 'muhtemelen daha güvenilir' olduğunu söyleyerek Washington Post'a Trumpvari bir taş attı.