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Dünya ABD'yi hortum vurdu! 100'e yakın bina hasar gördü
Dünya

ABD'yi hortum vurdu! 100'e yakın bina hasar gördü

ABD’nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortumda 100'e yakın binanın zarar gördüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 17:49:00 -
ABD'yi hortum vurdu! 100'e yakın bina hasar gördü

ABD’nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortumda 100'e yakın binanın zarar gördüğü ve en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Andover İtfaiye Şefi Char Russell, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin güneydoğusundaki 15 bin nüfuslu Andover yerleşkesinde dün gece oluşan hortumda bir düzineden fazla evin tamamen yıkıldığını, 100’e yakın binanın hasar gördüğünü söyledi.

İtfaiye şefi, hortumda biri ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bölgede yaklaşık 6 bin 500 kişinin de elektriksiz kaldığını aktardı.

Hortumun yol açtığı zarardan toparlanmanın yıllar alacağını kaydeden Russel, "Maalesef bunu daha önce yaşadık." dedi.

26 Nisan 1991'de Andover'ı vuran 5'inci kategorideki kasırgada 17 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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