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Dünya ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu
Dünya

ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 02:26:14 - 2023-08-22 02:26:14
ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu

ABD ve Meksika'da etkili olan Hilary Kasırgası nedeniyle Alaska Airlines'a ait bir yolcu uçağı, California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'na sert iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta ağır hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan rapor edilmedi. Sert iniş anında yaşanan panik, yolcuların kamera görüntülerine yansıdı. Öte yandan kasırga, şu ana kadar Meksika'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD'de ve Meksika'nın batı kıyılarını vuran Hilary Kasırgası nedeniyle, California'daki John Wayne Havaalanı'na sert iniş yapan yolcu uçağı ağır hasar aldı.

ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle Alaska Airlines'a ait yolcu uçağı, California eyaletinde bulunan John Wayne Havaalanı'na sert iniş yaptı.

Meksika'nın batı kıyılarını etkileyen ve 3 kişinin ölümüne yol açan kasırga, ABD'de de şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu.

ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu! Yolcu uçağı sert iniş yaptı, facianın eşiğinden dönüldü

Şiddetli rüzgar ağaç ve elektrik hatlarını devirirken California eyaletinin 4 milyon nüfuslu en büyük şehri Los Angeles'ta 25 bin eve elektrik verilemedi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar, araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı. Birçok okul tatil edilirken yetkililer halkı sahillerden uzak durmaları konusunda uyardı.
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ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu! Yolcu uçağı sert iniş yaptı, facianın eşiğinden dönüldü

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, Hilary Kasırgası'nın rekor düzeyde yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü Palm Springs kentinde şiddetli yağışlara neden olduğunu ve kentin bir saat içinde yağış rekoru kırdığını söyledi. Uzmanlar, kurak bölgelerde ani sellere karşı uyarılarda bulundu.

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