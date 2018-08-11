0553 313 94 23

ABD'yi dolar yakarak protesto etti

Şanlıurfa'da bir iş adamı, döviz kurundaki artışları protesto etmek amacıyla 100 doları ateşe verdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:23
ABD'yi dolar yakarak protesto etti

Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurundaki artışa birer banknotluklardan oluşan 100 dolar yakarak tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurunun artışına tepki gösterdi. İzol, birer banknotluktan oluşan toplam 100 doları çakmakla yaktı. Açıklamasında ABD'ye de tepki gösteren İzol, "Amerika'da olan FETÖ'ye devletin içinde bir paralel yapı oluşturarak ki kanlı bir darbe cüretini gösterecek kadar gözü dönmüş bu canilerin hep dış destekli olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi halkımız gözünü kırpmadan ölüme gittiyse; tank, top dinlemeden tıpkı onun gibi bugün de yapılmak istenen bu yaptırıma, Amerika'ya karşı en başta ben olmakta şartıyla, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi bir kez daha gösterelim. Netice itibariyle bu Türkiye meselesidir, başkanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu süreçte CHP, MHP, HDP’den de aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir" dedi.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:23
  1. Şanlıurfa
  2. dolar
  3. dolar yaktı

YORUM YAZ

  • ......1 sa önce
    hayrına birine verseydi ya...yazık günah paraya
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Firavunun karısı Hz. Asiye
  1. Firavunun karısı Hz. Asiye
  2. Evlilikte uyumu belirleyen faktörler..
  3. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
  4. Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki..
  5. 10 terörist etkisiz hale getirildi!
  6. Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık..
  7. Korkunç şüphe: Dikkat çeken bağlantı,..
  8. İran'dan ABD'ye rest: Görüşme olmayacak
  9. 'Doktor nerede' deyip saldırdılar!
  10. Donald Trump'tan 'Charlottesville'..
  11. Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na dolar..
  12. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
  13. Suriyeliler çadır kentten ayrılıyor
  14. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
  15. 7 bin bekçi alımı yapılacak? İçişleri..
  16. Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı
  17. AÖL kayıt yenileme sınav ücreti ne..
  18. ABD'yi dolar yakarak protesto etti
  19. Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı! Çıkmak..
  20. Kılıçdaroğlu'ndan Hakkı Bulut'a ziyaret!
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Dolar 6 TL'yi geçti
Dolar 6 TL'yi geçti
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!