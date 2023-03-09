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Ekonomi ABD'ye şok üstüne şok! Dış ticaret açığında...
Ekonomi

ABD'ye şok üstüne şok! Dış ticaret açığında...

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. ABD'de dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 68,3 milyar dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 10:01:00 -
ABD'ye şok üstüne şok! Dış ticaret açığında...

Ülkenin dış ticaret açığı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 68,3 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinden az artan ticaret açığının, bu dönemde 68,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Dış ticaret açığı, geçen yıl Aralık'ta 67,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, ocakta yüzde 3,4 artışla 257,5 milyar dolara, ithalatı da yüzde 3 yükselerek 325,8 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Hindistan ile ticaret açığı bu dönemde 4,5 milyar dolara yükselirken, Japonya ile olan açığı ise 5,6 milyar dolara geriledi. ABD'nin Hollanda'ya ticaret fazlası ise 3,2 milyar dolara düştü.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret ortakları arasında, Çin (21,9 milyar dolar), Avrupa Birliği (18,5 milyar dolar), Meksika (12,2 milyar dolar), Vietnam (8 milyar dolar), Almanya (7,2 milyar dolar), Kanada (5,4 milyar dolar), İrlanda (4,6 milyar dolar) Güney Kore (3,7 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Tayvan (3,5 milyar dolar), Malezya (2,8 milyar dolar), İsviçre (1,4 milyar dolar), Fransa (1,1 milyar dolar), İsrail (0,6 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (0,2 milyar dolar) yer aldı.
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Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Birleşik Krallık (2,7 milyar dolar), Belçika (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Brezilya (0,6 milyar dolar) ve Singapur (0,4 milyar dolar) olarak belirtildi. (İLKHA)

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