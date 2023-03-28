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Dünya ABD'ye kötü haber! Dünya ısındıkça...
Dünya

ABD'ye kötü haber! Dünya ısındıkça...

Yeniakit Publisher
2023-03-28 20:05:00 -
ABD'ye kötü haber! Dünya ısındıkça...

ABD’de yapılan bir çalışmada, iklim değişikliği çerçevesinde dünyada sıcaklık yükseldikçe ülkenin Alabama, Mississippi ve Tennessee gibi güney eyaletlerinde ölümcül fırtınaların artmasının beklendiği bildirildi.

Amerikan Meteoroloji Derneği Bültenince yayımlanan çalışmada, iklim değişikliğinin "süper hücre" denilen güneyde ani şiddetli hava olaylarının artacağı tehlikeli bir model öngörüsüne uyduğu belirtildi.

Çalışmada, orta düzeyde ısınma senaryosuna göre bu yüzyılın sonuna kadar süper hücre hava olaylarının ABD genelinde yüzde 6,6, güney eyaletlerinde yüzde 25,8 artmasının beklendiği kaydedildi.

Raporun yazarı Northern Illinois Üniversitesinde Meteoroloji Profesörü Walker Ashley, çalışmayı, yüzyılın sonuna kadar farklı seviyelerdeki karbon kirliliğinin dikkate alındığı bir bilgisayar simülasyonu ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ashley, "Gördüğüm veriler, şu anda zaten bu simülasyonda olduğumuza ve onu yaşadığımıza beni ikna etti. Uzun vadede göreceğimiz şey, aslında şu anda oluyor." dedi.

En son Mississippi’de 26 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli hortum olayının öngörülen modellemeye uyduğuna işaret eden Ashley, bunun uzun yıllar boyunca geniş bir alan için yapılan iklim projeksiyonlarından farklı tek bir hava olayı olduğuna dikkati çekti.
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Ashley, ABD’nin güney bölgelerinin daha sıcak ve kuru hale geldiğini, aynı zamanda ısınan Meksiko Körfezi’nden gelen sulu ve kararsız havanın çarpışması ve baskı oluşturması ile "süper hücre" olaylarının ortaya çıktığını kaydetti.

Şubat ve mart aylarının önceki yılların aynı dönemine göre daha fazla ısınmasına dikkati çeken Ashley, bu nedenle "süper hücre" olaylarının ilkbahar başlangıcında daha sık görüldüğünü, temmuz ve ağustosta ise "süper hücre" oluşumunda zorluk yaşandığını ifade etti.

Ashley, "süper hücre" hava olaylarının önceden tahmin edilemeyen küçük ölçekli, uzun, örs biçimli gökyüzünü dolduran doğanın en güçlü fırtınaları olduğunu, aniden önemli hortum ve dolu yağışına yol açtığını, saatlerce sürebileceğini belirtti.

ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen şiddetli hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Süper hücre bağlantılı şiddetli hava olayları nedeniyle 2013’te Oklahoma’da 51, 2011’de Alabama, Mississippi ve Tennessee’de 320’den fazla kişi ölmüştü.

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