ABD’ye karşı bir yıllık maaşını devlete bağışladı

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Şırnak’ın Görümlü köyünde yaşayan Bursuva Aşireti Lideri Abdulkerim Özdemir, Türkiye’nin ekonomik savaş verdiği bu dönemde örnek davranışta bulunarak bir yıllık maaşını devlete bağışlayacağını açıkladı. Akit’e konuşan Özdemir, daha önce de Marmara depreminde depremzedelere de bir yıllık maaşını bağışlamış. Özdemir, “30 yıldır aldığım hiçbir maaşı kendim için kullanmadım. Doğu’da gariban çok. 30 yıldır maaşımı oraya veriyorum. Bu sefer devletimiz ekonomik sıkıntıya girdi. Şimdiye kadar çok badireler atlattı bu ülke. Türkiye Cumhuriyetinin yükselişini hazmedemeyenlere karşı benim de katkım olsun istedim” dedi.

İŞADAMLARINA ÇAĞRI

15 Temmuz şehitleri adına 96 kurban kesen Abdulkerim Özdemir, şunları dile getirdi: “Şehitlerimiz o gece orada olmasaydı, darbeye karşı konulmasaydı Türkiye için çok kötü şeyler olacaktı. Biz dua ettik, oradaki aziz milletimiz mücadele etti. Türk milleti yıllardır bağımsızlığı için savaşan bir millettir. Yine savaşır. Bunlar doğum sancıları. Biz devletimizi seviyoruz. Ayrıca devletimizi sevmemiz gerektiği Kur’an’da da yazıyor. Türkiye giderse hepimiz gideriz. Türkiye varsa hepimiz varız. O yüzden vatanımıza sahip çıkmalıyız. İşadamlarının da bu konuda elini taşın altına koymalarını istiyorum.”