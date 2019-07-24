ABD’ye ihracatın püf noktaları

TABA-AmCham, Türk iş dünyasına ABD’de yatırım yapmanın inceliklerini, hazırladığı “Türkiye-ABD Dış Ticaret Yatırım Raporu 2019” ile anlattı. Dernek, başarının kilit noktasını “eyalet ve federal bazda verilen güçlü teşviklerin iyi analiz edilmesi” olarak gösterdi.

ABD’nin halihazırda 2,6 trilyon Dolarlık ithalat, 1,6 trilyon Dolar da ihracat yaptığına dikkat çekilen raporda, ülkede iş kurmanın avantajlarına da yer verildi. Raporda ayrıca ABD’de başarılı olamamanın en büyük nedenleri olarak doğru bir iş planı yapılamaması, kısa sürede sonuca ulaşma arzusu, dış pazarda rekabet edebilecek insan kaynağının olmaması ve geleneksel yöntemlerde (fuar, sergi vb.) ısrarcı olmak gösterildi.

TABA-AmCham, ABD pazarına üretici ve/veya satış-pazarlama odaklı girmek isteyen Türk şirketlerine pazar analizleri konusunda kritik destekler de sunuyor.