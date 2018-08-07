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ABD'ye gidecek heyetin başındaki isim belli oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği bildirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 15:58
ABD'ye gidecek heyetin başındaki isim belli oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin ABD'ye giderek görüşmeler yapacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Önal'ın başkanlık edeceği heyetin iki ülke arasındaki sorunların çözümünü ele alması öngörülüyor.

ÇAVUŞOĞLU VE POMPEO YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşıyla yüz yüze bir görüşme yapmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" ifade etmişti.

Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu dile getirmiş, zorluklara rağmen yakın ve birlikte iyi çalışabilen ABD ve Türkiye'nin, NATO ittifakı çatısında ve diğer mevzularda bir arada çalışmayı sürdüreceğini kaydetmişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:58
  1. Sedat Önal
  2. ABD
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Singapur
  5. 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği
  6. Andrew Craig Brunson

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  • ercanercan1 sa önce
    korktular tabi ki baktı ki olacak gibi değil. kocaman türkiye hemen pıstılar...başkanımız çok yaşa...
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