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ABD'ye gidecek heyet belli oldu

ABD ile varılan mutabakat sonucu ülkeye gidecek heyet belli oldu.

07 Ağustos 2018 Salı 14:48
ABD'ye gidecek heyet belli oldu

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimiyle başlayan süreçte diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den bir heyet ABD'ye giderek görüşme gerçekleştirecek. ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

ABD'ye gidecek heyette Hazine-Maliye, Adalet ve Dışişleri yetkilileri olacağı bildirildi

ABD'nin aldığı yaptırım kararı sonrası diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 gün içinde ABD'ye bir heyet gideceği ve yüz yüze görüşme yapılacağı ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:48
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Washington
  4. Rahip Brunson

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