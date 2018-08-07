Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimiyle başlayan süreçte diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den bir heyet ABD'ye giderek görüşme gerçekleştirecek. ABD'ye gidecek heyet belli oldu.



ABD'ye gidecek heyette Hazine-Maliye, Adalet ve Dışişleri yetkilileri olacağı bildirildi



ABD'nin aldığı yaptırım kararı sonrası diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 gün içinde ABD'ye bir heyet gideceği ve yüz yüze görüşme yapılacağı ileri sürülmüştü.