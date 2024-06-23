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Dünya ABD'ye ait uçak gemisi vuruldu! Tüm dünyaya ilan ettiler
Dünya

ABD'ye ait uçak gemisi vuruldu! Tüm dünyaya ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-06-23 00:10:00 -
ABD'ye ait uçak gemisi vuruldu! Tüm dünyaya ilan ettiler

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 "askeri operasyon" düzenlediklerini belirtti.

Seri, ilk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti.

Seri, söz konusu geminin maliki olan şirketin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.

Husilerin sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını dile getirdi.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞ SON BULANA VE ABLUKA KALKINCAYA KADAR "ASKERİ OPERASYONLARA" DEVAM EDECEĞİZ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini kaydeden Seri, ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman yabancı savaş gemilerini hedef almaktan da çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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