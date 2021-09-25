Abdurrahman Dilipak'tan 'süresiz nafaka' açıklaması! 'İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri iç hukukta devam ediyor'

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sonlandırılmış gibi görünse de sözleşmenin bütün hükümleri iç hukukta, yönetmelikler, genelgeler şeklinde devam ediyor." diyen Dilipak, "Zaten bu hükümlerin önemli bir kısmı CEDAW'da da vardı. Çocuklarla ilgili boyutu ise Lanzarote'de var. Bunun içinde çocuk evlilikleri de var. Süresiz nafaka kısmı da var. Aile içinde 'birey' diye tanımlanan, din, ahlak, gelenek ve cinsiyetinden bağımsız insanların davranışına ilişkin bir çok sorun var. Kadının aile içi çatışmada tek başına şahitliği konusu da var." ifadelerini kullandı.

Nafaka ödeyen erkek yeniden yuva kurma şansını kaybediyor

En çok tartışılan sorunlardan birisinin de "süresiz nafaka" olduğunu söyleyen Dilipak, "Bu arada en çok tartışılanlardan birisi de süresiz nafaka. Çünkü bir defa evlenip boşanan birisi yeniden evlenip yuva kurma şansına hemen hemen sahip değil. Hem nafaka verecek hem çocukların bakımını üstlenecek hem de yeni bir aile kuracak... Bu çok mümkün değil." dedi.

'Aile müessesinin çöküşü hızlanıyor'

Süresiz nafakanın kötü niyetli kişilerce kullanılabileceğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, "O zaman öbür taraf hem kocasından ayrılıp hem hayatını başka birisi ile devam ettirerek, bütün masraflarını eski kocasına ödetebilir. Aynı zamanda, mal birliği kapsamında kocasının sahip olduklarının büyük oranda ortağı olacak. Dolayısıyla bu riskten korkanların evlenmek yerine birlikte yaşamayı tercih etmesi ya da evlenenlerin ayrılması halinde çok büyük maddi ve manevi kayba uğraması da söz konusu. Bu kanayan bir yara. Aile müessesinin hem kuruluşunu engelliyor hem çöküşünü hızlandırıyor." diye konuştu.

Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı: "Zaten Cumhurbaşkanı da süresiz bir nafakanın doğru olmadığını söylemişti. Önümüzdeki günlerde hem yasalarda hem Anayasa'da bazı değişiklikler bekleniyor. O çerçevede bu konununda gündeme gelmesi mümkün."