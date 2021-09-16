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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan Fatih Erbakan açıklaması! 'En büyük zaaflarından birisi...'
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan Fatih Erbakan açıklaması! 'En büyük zaaflarından birisi...'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın siyasi hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Görüş geleneğinden gelenlerin çatışması!

Fatih Erbakan ve yönettiği Yeniden Refah Partisi'nin siyasi çizgisine değinen Dilipak, "Saadet Parti'sinin Has Parti ve AK Parti'ye karşın varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün de Yeniden Refah Partisi siyaset sahnesine çıktı. Saadet Parti'sine baktığımızda bir yandan Oğuzhan Asiltürk diğer yandan da mevcut yönetim arasında bir karar süreci var. Merhum Necmettin Erbakan'ın geleneğinin, oğlu üzerinden mi Oğuzhan Asiltürk üzerinden mi devam ettirileceğini zaman içinde göreceğiz. Milli Görüş çizgisinden gelenlerin kendi içinde çatışıyor olması tabanda da rahatsızlıklara sebep oluyor." dedi.

Dilipak sözlerini şöyle tamamladı: "En büyük zaaflarından birisi, Milli Görüş geleneğinden gelenlerde olduğu gibi 'Herkesi birleştirelim derken bu kadar nasıl dağıldık?' sorusunun cevabını bulamamız."

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