Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak köşe yazısındaki bazı ifadelerin çarpıtılması sonucu hakkında açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk duruşmasının 10 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Küçükçekmece Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşeceğini söyleyen Abdurrahman Dilipak, "AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının hakkımda açtıkları davada karşı tarafın şimdilik 9 avukatı mevcut. Genel Başkanlık adına açılan dava sebebi ile davada tek müşteki erkek olarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Hukuk davasında da tek davacı taraf 'Genel Başkanlık' idi." dedi.

'AK Parti ve KADEM uzlaşmayı kabul etmedi'

"Savcılığın uzlaşma davetine biz olumlu cevap vermiştik." diyen Dilipak, "Bu davete müşteki tarafların olumsuz cevap vermeleri üzerine, savcılık iddianamesini hazırladı ve Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi 25.12.2020 tarihinde 2020/622 sayı ile iddianameyi kabul etti ve ilk duruşma için 10.05.2021 tarihine gün verdi. Bu tarih çok önemli. Bu vesile ile İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden gündem olacak olması da önemli. Zaten dava konusu 'AKP’nin Papatyaları' yazısı bu konuyla ilgili bir yazı idi. Bu dava konusunda birileri, savunduklarını sandıkları şeye zarar veriyorlar. Hiçbir hukuk devletinde böyle bir yazı suç konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

'Söyleyecek çok şeyim olacak'

Dava gününün İstanbul Sözleşmesi'nin tam da 10. yıldönümü gününe denk geldiğine dikkat çeken Dilipak, "Mayıs ayı ile ilgili ajandama baktım, çok önemli günler, tevafuklar var. Bu saatten sonra artık hiçbir şey sürpriz değil. 10 Mayıs önemli bir gün, Mayıs ayı zaten özel bir ay. Harika bir zaman, o zaman söyleyeceğim çok şey olacak. Usule ve esasa ilişkin söyleyeceklerim var. O gün Pazartesiye denk geliyor. Haftanın ilk günü. Bir gün sonrası İstanbul Sözleşmesi’nin imza günü 11 Mayıs 2011. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin 10. Yılı. Ancak bu kadar denk gelir. O hafta boyunca zaten bir çok etkinlik olacak, eğer bir değişiklik olmazsa. 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü tam da 11 Mayıs'ın 10. yılında, Ramazan bayramına denk gelen bir zamanda aileyi konuşacağız. Daha bitmedi. 12 Mayıs Ramazan bayramının arefesi. Yani mahkeme Ramazan'ın son haftasına denk geliyor. 1 Mayıs’la başlıyor, 19 Mayıs, 27 Mayıs, 29 Mayıs." şeklinde konuştu.

'81 ilden 81 hanım avukat savunma için vekaletname vermek istedi'

"500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebi ile yargılanıp, bunca darbe döneminde hapse girmemek. Bakarsınız AK Parti bunu da başarır." diyerek sitemde bulunan Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:

"Beni savunacak erkek avukatlar da olacak. Ayrıca, 81 ilden yapılan suç duyurusuna karşı 81 ilden 81 hanım avukat savunma için vekaletname vermek istedi. Şu ana kadar Türkiye’nin bir çok ilinden gelen talepler doğrultusunda İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan STKlardan her ilden olmak üzere yine en az bir vakıf, sendika ya da dernek müdahillik talebinde bulunacak. Şubat ayı başından itibaren bu gruplarla temas kurularak sürece ilişkin çalışmaları Nisan ortalarında netleştirilebileceğiz. Müdahillik dilekçelerinde konuya ilişkin kapsamlı analizler yapacağız ve dava sürecine ilişkin suçlama, ifade ve savunmaları ve süreçle ilgili basında yer alan haber ve yazıları kitaplaştıracağız."