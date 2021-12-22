Abdurrahman Dilipak: "Hiper enflasyona hazır mısınız!?"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan sosyal medya devi Twitter’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jack Dorsey, ABD ve tüm dünyada hiper enflasyon olacağını söyledi. Dorsey açıklamasının devamında ise “ABD’den başlayıp dünyaya yayılacak ve her şeyi değiştirecek” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Dorsey'in dünyada geniş yankı uyandıran bu açıklamasını köşesine taşıdı.

Dilipak "Hiper enflasyona hazır mısınız!?" başlıklı köşe yazısında, "Yüksek kur ya da alçak kur, yüksek tansiyon ve düşük tansiyon gibidir. En tehlikeli tansiyon dalgalı tansiyondur. Dalgalı kur da öyledir. Hele de bu dalgalanma manipülatörler eli ile yapılıyorsa, birileri dalgalandırdıkları piyasanın bulanık suyunda balık avlamak istiyor demektir." ifadelerini kullandı.

Jack Dorsey'in gündeme getirdiği "hiper enflasyon" için "Enflasyonun yılda % 200 sınırını aştığı anlardaki haline deniyor. Bu durum paranın değerini en şiddetli biçimde kaybetmesi sonucu oluşan enflasyon biçimine deniyor." tanımını yapan Abdurrahman Dilipak, dünya tarihinde bugüne kadar 58 hiper enflasyon dönemi yaşandığını kaydetti.

"ABD’de pişen bize de düşer"

Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"Bugün de dünyanın gidişatı iyi değil. Eğer ABD, Çin ve Rusya’yı dize getiremezse, ABD bölünür, çöker. Hatta bu gidişle bir iç savaş da mümkün. O zaman dolar çöp olur. Bu akıbeti yaşamamak için “benden sonrası tufan” anlayışı ile “bana yar olmayan dünyayı kimseye gülzar etmem” diye dünyayı sanal bir cennete çevirmekten vazgeçip, dünyayı gerçek bir cehenneme döndürmek isteyebilir.

Eğer ABD’de bir hiper enflasyon yaşanacak olursa, bu ekonomik tsunami dolar üzerinden ve ABD ile birlikte hareket eden ülkelerde ekonomik bir tsunamiye, 8 şiddetinde bir depreme sebeb olabilir.

ABD’de pişen bize de düşer. ABD’ye ne kadar bağlı / bağımlı iseniz o ölçüde hissedersiniz bu depremi, kafanızdan mı, kalbinizden mi, göbeğinden mi bağlı olduğunuza bağlı.

Kimileri bu tehlikeyi gördüğü için Türkiye’de bir “Olağanüstü Hal” ilanından söz etti.

Hatta daha beterini söyleyeyim, ABD eğer bir ekonomik krize girecek olursa bir yerlere saldırması gerek. 11 Eylül’den daha büyük bir şok yaşamaları gerekir ki, içerideki halk isyanını bastırabilsinler."

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