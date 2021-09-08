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Eğitim Abdurrahman Dilipak: Bu çocuklara yazık oluyor
Eğitim

Abdurrahman Dilipak: Bu çocuklara yazık oluyor

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 19:37:00 - 2021-09-08 19:42:06

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, yüzyüze eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere yönelik önlemlere dikkat çeken Dilipak, "İçinde bulunduğumuz dönemde trajikomik bir oyun oynanıyor." dedi.

Öğrencilerin maske takma zorunluluğuna da değinen Dilipak, "Çocuklar dışarıda yüzlerinde maskeleri ile oyun oynuyor. Birbirlerinin maskelerini alıyorlar. Yerlere düşüyor. Çocuk, o maskenin üzerinde yuvalanan bütün mikropları içine çekiyor. Yazık oluyor bu çocuklara." ifadelerini kullandı.

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