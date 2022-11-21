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Gündem Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili şok iddia! "Yakında cehennemi göreceğim" deyip...
Gündem

Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili şok iddia! "Yakında cehennemi göreceğim" deyip...

Galatasaray'ın fenomen yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de 4. kattan düşerek öldü. Albayrak, "Nasıl dayanacağımı bilmiyorum" derken, Batuhan'ın nasıl öldüğüyle ilgili ortada sorular kaldı. Sosyal medyadaki iddialar kafaları karıştırdı...

Yeniakit Publisher
2022-11-21 10:55:00 -
Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili şok iddia! "Yakında cehennemi göreceğim" deyip...

Galatasaray'ın fenomen yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de 4. kattan düşerek öldü. Albayrak, "Nasıl dayanacağımı bilmiyorum" derken, Batuhan'ın nasıl öldüğüyle ilgili ortada sorular kaldı. Sosyal medyadaki iddialar kafaları karıştırdı...

İstanbul Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de 4. kattan düşerek ölen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı'nın dedesi Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. 

Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

 

Beşiktaş camiasının saygın isimlerinden Asil Bostancı’nın oğlu olan 15 yaşındaki Batuhan Bostancı'nın City's AVM'nin dördüncü katından nasıl düştüğüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama ve görüntü servis edilmedi. 

Sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan kullanıcı, Batuhan Bostancı'nın intihar ettiğinin söylendiğini duyurmuştu. 

Batuhan Bostancı'nın öldüğü haberini ilk duyuran sosyal medya kullanıcısı da intihar iddiasına yeni bir boyut kazandırdı. 

"Batuhan intihar etmiş, Instagram hesabına ölüm tarihini eklemiş" notuyla Batuhan Bostancı'nın Instagram hesabının fotoğrafını paylaşan kullanıcı şu iddiayı gündeme getirdi:

"Yine iddiaya göre Batuhan bir süre önce yakın arkadaşlarına yakında cehennemi göreceğim demiş."

 

 

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Yorumlar

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Herşeyi dökmek zorundamısınız sanki çocuğun yanındaydın aptal aptal konuşuyorsun Allah rahmet eylesin der başsağlığı dilersin insanların acısını paylaşısın bir şeyler çıkacaksa zaten sonra çıkar daha cenaze defnedilmeden bu acelecilik niye "Abdurrahim bey ailecek başınız sağolsun Allah sabırlar versin"

İbrahim Alkılıç

Ahireti ve evlatları unutup ha gayret; biraz daha para, biraz daha çok... Nereye kadar? Kabire kadar. Dünya için çalışıp yaşamanın neticesi hem dünyada kahır, hem ahirette kahır!
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