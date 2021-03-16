Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefatının birinci yılında dualarla anıldı

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı, Mahmud Efendi'nin amca oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Dualarla anıldı

Hayatını dini eğitime adayan ve binlerce öğrenci yetiştiren İstanbul Yeşil Cami Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu, mezarı başında dualarla anıldı.

Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu, Taşoluk Yeşil Camii Kuran Kursları ve Of Tavşanlı Kuran Kursu'nun kurucusu, binlerce hafız ve hoca efendinin yetişmesinde emeği olan, ilim ve hizmet insanı, Abdullah Ustaosmanoğlu 16 Mart 2020 Pazartesi gecesi saat 2.30 sularında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca kimdir?

Hayatını ilme adayan Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi, 1936 yılında Trabzon’un Of ilçesi Tavşanlı Köyü’nde doğdu.

İlk dini eğitimini Tavşanlı Köyü Camii’sinde aldıktan sonra amcasının oğlu İsmailağa Camii emekli İmam-Hatibi Mahmut Ustaosmanoğlu ve Hafız İsmail Özer’in rahle-i tedrisinde hafızlık eğitimi almaya başladı. Hafızlık eğitiminin yarısını burada, geri kalan kısmını ise Of ilçesi Kuruç Köyü’nde İstanbul emekli Vaizi İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi’de tamamladı.

Kısa bir dönem, Of (Çufaruksa) Uğurlu Köyü’nde Şeyhü’l-Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca Efendi’den talim dersi aldı. Daha sonra bir ilim yuvası haline gelmiş olan Çalek Köyü'ne giderek Osmanlı Medreselerinden mezun aynı zamanda da Dersiâm olan Hacı Dursun (Fevzi Güven) Efendi’de 1950-1957 yılları arasında her yıl kesintisiz 8 ay eğitim gördü. Hacı Dursun Efendi’den iki yıl Arapça okuduktan sonra hocası, 175 talebenin sarf ve nahiv derslerinin öğretmenliğini kendisine verdi. 1957 yılının Haziran ayında 18 arkadaşıyla birlikte Hacı Dursun Efendi’den icazet aldı.

Sonrasında İstanbul’a gelerek Sultan Selim Camii İmam-Hatibi Reisü’l-Kurrâ Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendilerden talim, tecvit ve tashih-i huruf dersleri ile İsmailağa Camii İmam-Hatibi Mahmut Efendi’den de İslâmî ilimlere ait fıkıh, tefsir, hadis-i şerif vb. dersleri aldı.

Gönenli Mehmet Efendi Hocanın isteği ve Mahmut Efendi’nin önerisi ile 1957 yılında Küçükköy Merkez Camii'nde fahri İmam-Hatip olarak göreve başladı.

1963 yılı başlarında Bayrampaşa Yeşil Camii'nde fahri olarak İmam-Hatiplik görevine başladı. 1965 yılında Yeşil Camii'ne kadrolu İmam-Hatip olarak atandı.

Yurtiçinde yürütülen hizmetlerin, yurtdışında da devam etmesi için büyük gayret gösteren Abdullah Hoca Efendi, K.K.T.C Gazi Magosa’da Prof. Dr. Ali Özek ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir Kur’an Kursunun açılmasına öncülük etti. Ayrıca Kazakistan’ın başkenti Almaata’da, Merkez Camii başta olmak üzere beş caminin yapılmasına öncülük ederek organize etti.

1996 yılında İstanbul Arnavutköy İlçesinde yetmiş beş dönüm arazi üzerine Taşoluk Yeşil Camii ve Kur’an Kursu’nun temelini attı. Tatlı-sert ve babacan tavrıyla yetiştirdiği hafızlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kur’an-ı Kerim yarışmalarında il, ülke ve dünya çapında dereceler elde ettiler.

Geçmişten günümüze aynı aşk, aynı heyecan ve aynı gayretle hizmetlerini sürdüren hocamız, resmi olarak 42 yıl 5 ay İmam-Hatip ve Kur’an kursu öğreticiliğine devam ettikten sonra 15.09.2001 tarihinde emekliye ayrıldı ancak Kur’an’a hizmet etmekten geri durmadı. Hocamızın din hizmetine bakışını özetleyen “Bir Müslümanın, hele hele bir hoca efendinin emeklisi yoktur; ancak rahmetlisi vardır.” sözünü kendi yaşamının her safhasına uygulamış ve son nefesine Kur’an’a hizmet etmiştir.