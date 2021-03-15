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Gündem Abdullah Öcalan öldü mü? Apo’nun sağlık durumu nasıl? Başsavcılıktan son dakika açıklaması
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Abdullah Öcalan öldü mü? Apo’nun sağlık durumu nasıl? Başsavcılıktan son dakika açıklaması

Terör örgütü PKK’nın ele başısı, vatan haini, bebek katili Abdullah Öcalan’ın öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Abdullah Öcalan öldü mü? sorusu sosyal medyada iddia edildikten sonra bölücü başı Öcalan’ın sağlık durumu nasıl? sorusu da merak ediliyor. Apo öldü mü? Abdullah Öcalan öldü mü? Abdullah Öcalan’ın sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:31:00 - 2021-03-15 10:45:05
Abdullah Öcalan öldü mü? Apo’nun sağlık durumu nasıl? Başsavcılıktan son dakika açıklaması

Sosyal medya bir kez daha son dakika haberleri ile sallanmaya başlandı. İmralı Adası’nda bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönündeki iddialar sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar gerçekleştirildi.

Abdullah Öcalan öldü mü? Başsavcılıktan son dakika açıklaması

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile Öcalan'ın öldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Daha önceki senelerde de buna benzer paylaşımlar yapılmış ve Abdullah Öcalan’ın öldüğü iddia edilmişti. Sosyal medyada çıkan haberler sonrasında Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, İmralı Adası’nda bulunan, ömür boyu hapis cezasını çarptırılan terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın öldüğü şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

Abdullah Öcalan ne zaman yakalandı?

Terörist başı, bebek katili, vatan haini Abdullah Öcalan, 1999’da Kenya’da derdest edildi ve Türkiye'ye getirildi. 15 Şubat 1999'da yakalanan Öcalan İmralı adasına götürüldü. Tarihler 31 Mayıs'ı gösterdiğinde ilk kez hakim karşısındaydı.

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