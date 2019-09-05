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Abdullah Mursi kimdir? Muhammed Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi öldü mü?

Son dakika gelişmesi: Mısır’da ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hapishanedeki şahadetinden sonra Mursi ailesinde bir ölüm daha gerçekleşti. Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi neden öldü? Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı. Abdullah Mursi kimdir?

05 Eylül 2019 Perşembe 07:45
Abdullah Mursi kimdir? Muhammed Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi öldü mü?

Mısır’da ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hapishanedeki şahadetinden sonra Mursi ailesinde bir ölüm daha gerçekleşti. Muhammed Mursi'nin yirmili yaşlardaki küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Mursi ailesinin avukatı bu ölüm haberini doğruladı. Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı. Abdullah Mursi kimdir?

Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, "kardeşi Abdullah'ın geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini" söyledi. Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

Darbesi Sisi yönetimi Mursi ailesine zulüm yapmaya devam etti

Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik güçlerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içinde de serbest bıraktığını duyurmuştu. Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi para cezasına mahkum edilmişti. Abdullah Mursi 22 Temmuz 2015'te serbest bırakılmıştı. Mursi ailesi ise oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti. Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:45
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