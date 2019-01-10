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Abdullah Gül'ün FETÖ'cü doktoruna 15 yıl hapis!

Abdullah Gül'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan doktoru Sedat Caner hakkında istenen ceza belli oldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:17
Abdullah Gül'ün FETÖ'cü doktoruna 15 yıl hapis!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan doktoru Sedat Caner'in, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Caner ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, araştırılacak başkaca bir husus bulunmadığını dile getirerek esasa ilişkin mütalaası açıklayacağını belirtti.

Fetullah Gülen'in talimatı!

İddia makamı sanık Caner'in, lise yıllarından itibaren FETÖ yapılanmasında yer aldığının, üniversite döneminde örgüt toplantılarına katıldığının, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014'te kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edildiğini dile getirdi.

Savcı, 15 yıla kadar hapsini istedi

Caner'in, "FETÖ'nün tepe yöneticileri ile yaygın ve yoğun iletişim kaydı"nın bulunduğunu beyan eden savcı, mevcut deliller kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması sorulan Caner, esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için kendisine süre verilmesini ve bu aşamada tahliye edilerek yargılamasına tutuksuz olarak devam edilmesi talebinde bulundu.

Tutukluluğa devam kararı

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesi talebinin kabulüne, sanık Caner'in tahliye talebinin ise reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 5 Şubat 2019'da devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:17
  1. Ankara
  2. Abdullah Gül
  3. Abdullah Gül'ün doktoru
  4. Sedat Caner
  5. FETÖ üyesi
  6. FETÖ davası
  7. hapis istemi
  8. yargılanma

YORUM YAZ

  • lütfi kulaççılütfi kulaççı29 dk önce
    Fetöcü cia ajanlarını, yargıya, üniversiteye, bilgi teknolojileri gibi kritik kurumlara yerleştirerek buraların ajanların eline geçmesinde katkısı olan adam bu adamdır.sen kardeşim dersin... o bürütüs çıkar...
  • FerhatFerhat51 dk önce
    Hatta bu papyonlu ve gülizabeth markali smoking in aynisindan bir kac dava arkadasina da gönderilmis ama onlar o smokingi giymeye henüz hazir degilmisler. zamani geldiginde o smakinleri gibip maskeli baloya gideceklermis, ama o zam maskeleri düsüp kaybolacak diye korkuyorlarmis, zira proje patlak verebilir diye. Sonra refom ve Tanzimatlar sekteye ugrar diye.
  • FerhatFerhat55 dk önce
    Üzerindeki papyonlu smokingin kumasida ingiltereden, hatta markasi Gülisabeth vwe yeni özel onun icin tasrlanmis. Sponsorlugunuda Rotschild ailesi yapmis. Papyonlu kostümü özel olarak Rotschil tarafindan tasarlanmis.
  • İhsanİhsan55 dk önce
    Abdullah gülü bir türlü karalayıp firlatamadiniz kenara tayyip beyin savcısı zekeriya öz de fetocu çıktı demi bunlarıda yaz akit hocam dediği şerefsizde terör örgütü elebaşı çıktı.
  • KaploKaplo57 dk önce
    Ohh, iyi; içerde yardımcı doçent olacak kadar süresi var.

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