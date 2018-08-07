0553 313 94 23

Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç savunma!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru Sedat Caner, FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u telefonuna kendisinin yüklemediğini telefonun Cumhurbaşkanlığından verildiğinde programın yüklü olduğunu iddia etti.

07 Ağustos 2018 Salı 10:17
Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç savunma!

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, Çankaya Köşkü’nde doktorluğunu yapan Sedat Caner, FETÖ’nün Gazi Üniversitesi yapılanmasına yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı ve 2 Ağustos’ta tutuklandı.

Bank Asya’da para arttırımı yapmak ve bylock kullanmakla suçlanan Caner’in FETÖ’nin tepe yönetimiyle irtibatları olduğu iddia edildi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Sedat Caner savcılık sorgusunda şunları anlattı:

“Ben Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru olmam nedeniyle bu yapının tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaş ile mecburen temas ettim. Köşk’teki görevime başladığımda Tuncay Delibaş, Sağlık Koordinasyon Kurulu’nda görevliydi.Kendisiyle tıbbi konularda görüşürdüm. Aynı zamanda asistan olarak görev yaptığımda Tuncay Delibaş, Numune Hastanesi’nde bölüm başkanıydı. Ben de o dönemde herkes gibi kendisini tanıdım. Zaman zaman bir araya geldiğimiz oldu. Tuncay Delibaş, beni ürküten bir insandı. Bundan dolayı zorunlu temasım dışında uzak duruyordum.”

BEN, AKIN İPEK, CUMHURBAŞKANI GÜL VE AİLESİ VARDI

Sedat Caner, İngiltere’de firari olan Hamdi Akın İpek’le irtibatını ise şöyle açıkladı: “Marmaris’te Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tatil için 2-3 günlüğüne gidilmişti. Ben de heyetteydim. Akın İpek de orada Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ve ailesi, Akın İpek’e ait olan Angel/S Peninsula isimli otelinde tatil için bulunuyordu. Hep beraber orada tatil yaptık.

AKIN İPEK'LE RESEPSİYONDA BİR ARAYA GELDİK

Akın İpek’in yatları vardı. Bu yatlardan biriyle Sisam adasına bir tur yaptık. Teknede ben, korumalar, Akın İpek, Tekin İpek, Cumhurbaşkanı Gül ve ailesi vardı. Akın İpek’i ben, o tatil ve teknede kaldığımız bu süreçte tanıdım. Kendisi bize hitaben ne iş yaptığımızı sordu. Biz de Cumhurbaşkanı’nın doktoru olduğumuzu söyledik. Lobi barda alkolsüz içkilerden tükettik. Akın İpek Ankara’ya döndükten sonra İpek ailesi üyeleriyle resepsiyonlarda bir araya geldik ve kendisi ile özel dini ve benzeri günlerde mesajlaşma şeklinde temasımız oldu. ”

BANA VERİLEN TELEFONDA BİRÇOK UYGULAMA YÜKLÜYDÜ

Sedat Caner, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasını reddetti. Cumhurbaşkanı doktoru olduğu dönemde Köşk’ün bilgi işlem müdürlüğünden kendilerine kullanmaları için telefon verildiğini söyleyen Caner, “Bana verilen telefonda birçok uygulama yüklüydü. Hatta EDİS Başkanı ile görüştüğümüzde neden bu kadar uygulama var telefonumuzda diye sorduğumuzda bunlar gerekli uygulamalar dedi. Köşk’ten ayrıldıktan sonra bu telefonu kendi özel hattımı takarak kullandım”diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:17
  1. Ankara
  2. fetö
  3. abdullah gül
  4. Abdullah Gül’ün doktoru Sedat Caner

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS tercihleri bugün başladı
    1. YKS tercihleri bugün başladı
    2. Suudi Arabistan rest çekti: Kabul..
    3. En iyi üniversite hangisi?
    4. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    5. Çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu!
    6. FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37..
    7. Islak mendil kullananlar dikkat!..
    8. Fransız polisinden iğrenç hareket!..
    9. Ayağındaki elektronik kelepçeyle..
    10. Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç..
    11. İYİ Parti'de bir istifa depremi daha!
    12. Kabak suyu tüketiminin faydaları..
    13. İşte Benfica Fenerbahçe..
    14. Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte..
    15. Kanadalı bakandan Suudi Arabistan'a..
    16. Emziren annenin ilaç kullanması bebeği..
    17. Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos..
    18. Suudi Arabistan Kanada'ya uçuşları..
    19. Tuzla'da feci kaza! 2 işçi öldü
    20. Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor! O..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler