Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a perde arkasında destek verdiği öne sürülen Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti sosyal medyada çok konuşuldu.

Milli bayramlarda şansız bir şekilde hastalanan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlık durumu sosyal medyada merak konusu oldu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev yaptığı dönem milli bayramlarda yaşadığı rahatsızlıklarla akıllarda kaldı. Programlar iptal edilmişti 2011 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için verilecek resepsiyon, Van Depremi nedeniyle iptal edilmişti. Gül, 30 Ağustos 2012 tarihinde, kulak rahatsızlığı gerekçesiyle Zafer Bayramı’nda yapılan törenlere katılmamış ve resepsiyon iptal edilmişti. Gül’ün 2013 yılı 30 Ağustos’ta Kayseri’deki programı, hastalanması nedeniyle iptal edilmişti. Aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde de rahatsızlanmıştı. Bugünlerde Ali Babacan ile yeni parti mesaisinde olan Gül’ün dün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yine hastalanıp hastalanmadığı merak konusu oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapmadı Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'ta herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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