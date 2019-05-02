“Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun köprü üstünde intihar etmek üzere olan şahsı kurtardığı iddia edilen görüntülere dair konuştu. Karahasanoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweeti hatırlattı.02 Mayıs 2019 Perşembe 12:30
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi meşgul eden konular masaya yatırıldı. Dün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde intihar etmek isteyen genci ikna ettiği iddia edilen ve “tiyatro” yorumlarına neden olan olayın da konuşulduğu programda, Karahasanoğlu Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweeti hatırlattı.
İşte Manşetlerin Dili’nde Davutoğlu “tiyatrosunun” konuşulduğu o bölüm:
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