Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan gibi çok ön planda olmayan ve siyaset alanında gelecekte ne yapacağı merak edilen Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken bilgiler gelmeye başladı.

TV5'te katıldığı Buluşma Noktası programında konuşan gazeteci Mustafa Kurdaş, Abdullah Gül'ün yeni partilerde yer almayacağını öne sürdü.

Mustafa Kurdaş, Abdullah Gül'ün yeni partinin kurucular kurulan girmeyeceğini söyleyerek, "Gül 2023 cumhurbaşkanı seçimine, partili bir aday olarak değil. Bir konsensüs (uzlaşma) adayı olarak hazırlanacak" dedi.