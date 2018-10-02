Abdullah Gül hakkındaki iddialara yalanlama!

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, dün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında bir takım ticari faaliyetlerle ilgili yapılan haberlerin tamamen yalan ve maksatlı olduğunu duyurdu.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01.10.2018 tarihinde bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül hakkında bir takım ticari faaliyetlerle ilgili yapılan haberler tamamen yalan ve maksatlıdır. Ayrıca haberde iddia edilen konularla ilgili 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün herhangi bir bilgisi ve ilgisi bulunmadığı gibi yurtdışında banka hesabı ve gayrimenkulü bulunmamaktadır."