Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet Partisi ile görüşecek...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşeceklerini açıkladı.

Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşeceklerini açıklamasının ardından Ankara kulislerinde 'Abdullah Gül aday mı oluyor?' iddiaları konuşuluyor.

ABDULLAH GÜL'LE GÖRÜŞECEĞİZ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna Karamollaoğlu, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz." karşılığını verdi.