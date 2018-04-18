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Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet Partisi ile görüşecek...

Karamollaoğlu Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası bomba açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu Abdullah Gül'le ve diğer partilerle görüşeceklerini söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:27
Abdullah Gül aday mı oluyor? Saadet Partisi ile görüşecek...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. 

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşeceklerini açıkladı.

Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşeceklerini açıklamasının ardından Ankara kulislerinde 'Abdullah Gül aday mı oluyor?' iddiaları konuşuluyor.

ABDULLAH GÜL'LE GÖRÜŞECEĞİZ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna Karamollaoğlu, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:27
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  6. Saadet Partisi
  7. Temel Karamollaoğlu aday
  8. erken seçim

YORUM YAZ

  • SahinSahin4 dk önce
    Su parti patirtisinin reklamını yapmayın artık ..
  • ASIL BAHTİYARASIL BAHTİYAR9 dk önce
    Bahtiyar Kardeş Sen Gül'ün Aday Olsa Bile Seçimi Kazanacağınımı Sanıyorsun? Bir İnsan İstediği Kadar Dil Bilsin, Mütevazi Olsun Bunlar Başka Kabiliyet, Siyaset Bambaşka Bir Kabiliyettir ... Ayrıca KHK'lar Çok Can Yaktı Demişsin Devlet Durduk Yere Mi KHK Çıkardı Da İçini Temizlemeye Gitti .. Herhalde Türkiye Gündeminden Bayağı Uzaksın.
  • metehanmetehan10 dk önce
    oyum abdullah güle
  • MilletMillet17 dk önce
    Kendisini rezil etmek istiyorsa buyursun olsun
  • Abidin Abidin 26 dk önce
    Ne dediğini tam anlamadım ama, Abdullah gül demişşsin, fetö demişsin, kuru yaş demişşin, ben veya yakınlarımda fetöcü dememişsin. Abdullah güle 3 tane fetöcüden başka kimse oy vermez. REİS varken
  • Ahmet öztürk Ahmet öztürk 29 dk önce
    Nankör ve hainler savaş kazanamaz, recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ne başbakan olabilirdi ne cumhurbaşkanı ve olduda ne oldu koca bir hiç kös kös oturdu liderlik vasfı olmayanlara lider yaparsan sonra nankör olur hain olur
  • Eyvah EyvahEyvah Eyvah30 dk önce
    Yakmışsın zaten...
  • BAHTİYARBAHTİYAR37 dk önce
    OLURSA ADAY EVDEKİ 7 RESİ OYU 70 OLUR ABDULLAH BEYE DÖNER AKILLI YABANCI DİLİ VE MERHAMETİ ÇOK FAZLA BİRİSİ..KHK ÇOK MASUM CAN YAKTI KURUNUN YANINDA DOLU YAŞ VE BEBELER YANDI.BİR OY UĞRUNA AHİRETİMİ YAKAMAM.
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